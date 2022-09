Maryna Zanevska grijpt naast finale op WTA-toernooi in Boekarest

Onze 29-jarige landgenote, de enige Belgische op de hoofdtabel in Boekarest, ging in de halve finales in twee sets onderuit tegen de Hongaarse Reka Luca Jani (WTA 114): 7-5 en 7-6 (8/6) na 2 uur en 28 minuten. In de tweede halve finale staat het Roemeense tweede reekshoofd Irina-Camelia Begu (WTA 41) tegenover de Italiaanse Sara Errani (WTA 115).

De teller van Zanevska blijft zo op één WTA-finale staan. In juli vorig jaar pakte ze op de Poland Open de titel.