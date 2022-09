Elise Mertens opent tegen Chinese Qiang Wang op WTA-toernooi in Tokio

Elise Mertens, die intussen naar de 43e plaats op de WTA-ranking is gezakt en zo Alison Van Uytvanck (WTA 42) nipt voor zich moet dulden als Belgiës nummer een, komt volgende week in de openingsronde van het WTA-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio uit tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 101).

Het wordt de zevende confrontatie tussen Mertens en Wang, van de vorige zes wonnen ze er elk drie. De laatste drie onderlinge duels werden wel telkens door onze landgenote gewonnen: in 2019 in Wimbledon, en een jaar later in Dubai en Doha.

In de tweede ronde wacht de winnares van het Amerikaanse onderonsje tussen Claire Liu (WTA 81) en Alison Riske-Amritraj (WTA 23/N.7).

Mertens is de enige Belgische deelneemster aan de Toray Pan Pacific Open, waar de Spaanse Paula Badosa (WTA 4) en de Française Caroline Garcia (WTA 10) de twee topreekshoofden zijn.