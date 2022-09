Vlaams activist Jef Elbers zet Lidl-winkel op stelten wegens Franse reclameboodschap

Flor Grammens was een taalactivist, Belgisch politicus voor het VNV en collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij ijverde voor de toepassing van de taalwetten en het vastleggen van de taalgrens in België. Of de vergelijking met Vlaams activist Jef Elbers opgaat laten we even in het midden, maar de zeventiger strijdt naar eigen zeggen voor het behoud van het “Vlaams karakter” van Knokke. Vrijdag liep zijn potje duidelijk over toen hij in de Lidl in Knokke-Heist bij een pallet met koffie een Franse reclameboodschap zag staan, die hij bekladde met een spuitbus. Vervolgens gooide hij de pallet ook tegen de grond.

Van zijn actie werden beelden gemaakt die verspreid werden via Youtube. Ook op Facebook worden ze intussen gretig gedeeld, onder meer dus op de pagina van de Vlaamse actiegroep TAK. Op de beelden is te zien hoe Elbers zijn actie eerst luidkeels aankondigt. “Ik ben Jef Elbers en onderneem deze actie omdat ik Lidl drie keer heb verwittigd dat ze geen Franse reclame mogen zetten. Ze begrijpen het niet, dus doe ik dit.” Een personeelslid maant Elbers tot kalmte aan maar daar wil hij niet van weten. Elbers vraagt om hem niet aan te raken terwijl hij een pallet met koffie tegen de grond gooit.

“Niemand raakt mij straffeloos aan”, gaat hij verder. “De politie zal komen. Ze moeten maar met één zijn. Ik ben niet gevaarlijk, niet gewapend en in het bezit van al mijn geestelijke vermogens. Dit is geen vandalisme. Dit is de verdediging van het Vlaams karakter van Knokke-Heist. Ik heb de verfransing van Brussel gezien, van Halle en van Zaventem. Daarom ben ik naar Knokke-Heist komen wonen. Ik wil niet dat het ook hier begint. De tijd van monsieur Lippens is voorbij”.

Ondanks meerdere aanmaningen van het winkelpersoneel weigerde Elbers de zaak te verlaten. “Ik ben een vrij mens en sta waar ik wil”, klonk het. Uiteindelijk kwam de politie van Knokke-Heist ter plaatse. “We hebben een proces-verbaal voor beschadiging opgesteld”, zegt korpschef Steve Desmet van de politiezone Damme/Knokke-Heist. “Het ging inderdaad om een protestactie maar van fysieke agressie was op geen enkel moment sprake. Na onze tussenkomst heeft de man de winkel verlaten.”

Jef Elbers is een Vlaams activist die opgroeide in Brussel en in 1993 verhuisde richting Knokke-Heist. Daar was hij kortstondig voorzitter van de plaatselijk Vlaams Belang-afdeling. In 2000 toonde hij zich al openlijk tegen de ‘verfransing’ van de kustgemeente. In 2021 kwam Elbers in opspraak toen hij door Vlaams Belang naar voor werd gedragen als bestuurder in het Vlaams Audiovisueel Fonds. De oud-scenarist van succesvolle jeugdseries als Merlina en Postbus X kwam in het oog van de storm terecht omwille van zijn omstreden standpunten en uitspraken over holebi’s.