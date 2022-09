Mooie opsteker: Wout van Aert mag van rechtbank fietsen houden waarmee hij wereldkampioen werd

Van Aert op het WK veldrijden in het Luxemburgse Bieles in 2017. — © BELGA

Goed nieuws voor Wout van Aert. De wielrenner van Jumbo-Visma, die zich momenteel in het Australische Wollongong voorbereidt op het WK op de weg, mag de twee fietsen houden waarmee hij in 2017 en 2018 wereldkampioen veldrijden werd. Zijn voormalige ploegleider Nick Nuyens had die in beslag laten nemen via een deurwaarder.

De uitspraak kadert in de grote rechtszaak tussen Van Aert en zijn oude werkgever Sniper Cycling, vertegenwoordigd door Nick Nuyens en Chris Compagnie. De malaise tussen beide partijen begon nadat Van Aert op 17 september 2018 zijn contract bij het team voortijdig opzegde wegens dringende reden.

Van Aert werd nadien ingelijfd door zijn huidige ploeg Jumbo-Visma, maar raakte dus in een rechtszaak verwikkeld met Sniper Cycling. Die loopt nog steeds en komt binnenkort voor het Hof van Cassatie. Dat moet beslissen of het vonnis van het Arbeidshof - dat oordeelde dat Van Aert contractbreuk pleegde - in stand blijft.

Fietsen in winkel Niels Albert

In januari van dit jaar diende Sniper Cycling zijn memorie in bij het Hof van Cassatie. De dag nadien dook een deurwaarder op in de Niels Albert Bike Store in Tremelo, met reden: Van Aert had in de winkel van ex-ploegleider Albert de twee fietsen geplaatst waarmee hij in 2017 en 2018 het WK veldrijden had gewonnen. Van Aert zou die van Nuyens cadeau gekregen hebben.

Sniper Cycling hield voor de rechtbank vast dat het de rechtmatige eigenaar is van de twee fietsen en liet er zonder ingebrekestelling beslag op leggen. Het kamp-Van Aert liet het daar niet bij: ze trokken naar de beslagrechter, waarna de fietsen teruggevorderd werden. Van Aert kreeg deze week gelijk in de Mechelse rechtbank van eerste aanleg en wordt dus beschouwd als de rechtmatige eigenaar van de fietsen.