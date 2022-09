Oudere broer en nog vier verdachten verschijnen voor onderzoeksrechter in afpersingszaak rond Paul Pogba

Paul Pogba met zijn moeder en broer Mathias. Die laatste is een van de verdachten in de afpersingszaak rond de Juventus-voetballer. — © Getty Images

Mathias Pogba gaf eerder deze week toe dat hij zelf achter een video zat waarin Paul werd bedreigd. Het vijftal zit al enkele dagen in voorhechtenis. Paul Pogba zegt dat hij voor miljoenen euro’s is gechanteerd door criminelen. Zijn broer zou daarbij betrokken zijn.

De 29-jarige Juventus-speler revalideert momenteel van een knieoperatie. In Frankrijk wordt er gevreesd dat hij het WK van eind dit jaar in Qatar niet zal halen. Volgens de chirurg die hem heeft geopereerd kan Pogba in november de training hervatten. Juventus-trainer Massimiliano Allegri zei dat hij verwachtte dat Pogba pas in januari terug zou zijn.