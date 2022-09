“Harry en Meghan’s uitnodiging voor staatsreceptie van Charles ingetrokken”

Zo’n 500 mensen, waaronder tal van wereldleiders, zullen maandag naar de begrafenis van de koningin komen waarna ze vervolgens naar de bijeenkomst op uitnodiging van Charles zullen gaan. Het zal een van de grootste bijeenkomsten van staatshoofden zijn sinds lang.

Maar wie niet van de partij zal zijn, is Harry. Nochtans had zijn vader hem toegelaten om zaterdag zijn officieel militair uniform te dragen tijdens de wake op zondagavond. Maar voor de staatsreceptie is hij niet welkom. Die zou enkel bestemd zijn voor werkende leden van de koninklijke familie, aldus de Telegraph. Het is onduidelijk waarom het koppel aanvankelijk wel werd uitgenodigd.

Het zal een receptie zijn voor de VIP’s om te rouwen maar ook de nieuwe rol van Charles te vieren.