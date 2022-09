Bestelwagen gaat meermaals over de kop op rotonde in Lommel, chauffeur (62) zwaargewond

Op de rotonde ‘L’ aan het Kristalpark in Lommel is vrijdagnacht opnieuw een zwaar ongeval gebeurd. Een bestelwagen vloog over de rotonde en ging verschillende keren over de kop. De 62-jarige bestuurder uit Lommel moest bevrijd worden en werd zwaargewond afgevoerd.

Het ongeval gebeurde iets voor 1 uur op de Ringlaan. Een bestelwagen die uit de richting van Mol kwam, reed om een onbekende reden over de rotonde. Het voertuig ging daarbij een paar keer over de kop en kwam uiteindelijk in de berm terecht. De brandweer Noord-Limburg rukte uit om de bestuurder te bevrijden. De 62-jarige man uit Lommel kon uiteindelijk via de achterkant uit zijn bestelwagen gehaald worden. Hij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het Mariaziekenhuis. Door het ongeval werd de rotonde een tweetal uur afgesloten. Het verkeer werd omgeleid.

Op de rotonde ‘L’ gebeurden in het verleden al veel soortgelijke ongevallen, waarbij wagens telkens over of tegen de rotonde knallen. Eind 2021 gaf het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) al aan dat het de zichtbaarheid op de rotonde op korte termijn wilde verbeteren. Op lange termijn werd ook de volledige herinrichting van het kruispunt bekeken.

