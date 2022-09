Pijnlijk: Amerikaan Lawson Craddock moet forfait geven voor WK nadat hij visum 20 minuten te laat krijgt

Mis hier niets van het WK in Wollongong!

Craddock was gepland voor de tijdrit zondag en zou komende week ook nog deelnemen aan de mixed relay en de wegrit. Door visumproblemen slaat hij het WK nu helemaal over. “Er waren problemen tijdens het uitreikproces, dat daardoor vertraging opliep. Uiteindelijk werd mijn visum pas goedgekeurd twintig minuten nadat mijn vliegtuig naar Australië vertrokken was. Zonder mij.”

“Het was mogelijk om nog op tijd in Australië te komen voor de tijdrit, maar ik had er geen vertrouwen in dat ik dan genoeg tijd had om te herstellen van de Vuelta, het reizen en de jetlag en dus mijn beste niveau te halen. Ik ben teleurgesteld over hoe dit is verlopen, maar ik kijk ernaar uit om het seizoen positief te eindigen met mijn ploeg BikeExchange-Jayco”, schrijft Craddock nog.

Craddock was een kandidaat om op dit WK in de tijdrit de top tien te halen. Hij won de voorbije twee jaar het Amerikaans kampioenschap tijdrijden en werd in 2019 knap zesde tijdens de WK-tijdrit in het Britse Harrogate. Tijdens het vorige WK in Leuven werd hij achttiende. Maar wellicht kent u hem het best door zijn exploten in de Tour de France 2018: Craddock viel toen in de openingsrit en liep daarbij een breuk op in zijn schouderblad, maar zou de Tour desondanks uitrijden - als rode lantaarn - en op die manier ook geld inzamelen voor een goed doel.