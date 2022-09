Explosief gevonden in omgeving van eerder geviseerd pand in Merksem, drie verdachten opgepakt

In de omgeving van de Rietschoorvelden in Merksem heeft de politie vrijdagnacht een explosief aangetroffen. Drie Nederlandse verdachten werden opgepakt. Vermoedelijk wilden ze opnieuw een aanslag plegen tegen dezelfde woning die al meermaals het doelwit was. Op de gevel werd daar ook een boodschap in graffiti aangebracht.

De politie stelde vrijdagnacht verdachte handelingen vast via de mobiele camera die al een tijdje in de straat hangt. Enkele verdachten hielden zich ter hoogte van de woning in de Rietschoorvelden in Merksem op en brachten met graffiti een boodschap aan op de gevel. Er staat onder meer “coke” te lezen.

Het snelleresponsteam kon in de directe omgeving, in de Roggestraat, een voertuig aan de kant zetten. Drie inzittenden werden gearresteerd en overgebracht naar de federale gerechtelijke politie voor verhoor.

In de Roggestraat trof de politie ook een mogelijk explosief aan. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse en het gerechtelijk labo voert een sporenonderzoek uit. Uit voorzorg werden zo’n 40 bewoners geëvacueerd uit hun woning. Ze werden opgevangen in enkele bussen en mochten iets na 9 uur terug naar binnen. Dovo nam het explosief mee naar natuurgebied De Oude Landen in Ekeren en maakte het daar zonder impact op de omgeving onschadelijk.

Het geviseerde pand is de ouderlijke woning van Gianni en Giorgi F., bekende namen in het drugsmilieu. De broers worden gelinkt aan de groep rond Mounir El Bartali, alias Gino. Woensdagnacht ontplofte al een vuurwerkbom in de voortuin, toen zonder schade. Afgelopen zomer werd de woning ook al tweemaal beschoten en een jaar geleden werd de wagen van de familie in brand gestoken.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM