Waar koop je het goedkoopst groenten of fruit? Op de markt of in de supermarkt? Wij trokken naar de wekelijkse markt in Eeklo én zes verschillende supermarkten. De resultaten zijn verrassend. Eén van de discounters is 31 procent duurder dan de goedkoopste. Als je weet dat de gemiddelde Belg jaarlijks 238 euro aan groenten en fruit uitgeeft, is dat een groot verschil.