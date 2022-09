Koning Charles krijgt toepasselijk cadeau van fan na alle ellende met de pennen: “Voor het geval dat”

Het zijn ongetwijfeld moeilijke tijden voor koning Charles III. Hij rouwt voor zijn overleden moeder en moet nu ook de zware verantwoordelijkheid van het koningschap dragen. Dat al die zorgen zijn humeur niet ten goede komen, werd duidelijk toen hij in het St. James’ Paleis in Londen en in het Noord-Ierse Hillsborough Castle gefrustreerd raakte door… pennen. Maar een koninklijke fan slaagde er vrijdag toch in de kersverse vorst op te beuren met een cadeautje toen hij door Wales stapte. “Voor het geval dat”, klonk het toen Charles een pen kreeg aangeboden en het gebaar leek te appreciëren.