Antonia Delaere: “Weekje extra voor Julie Allemand en Emma Meesseman is een “win win” voor de Belgian Cats”

Antonia Delaere won met de Belgian Cats op het EK in 2017 (Tsjechië/Praag) en 2021 (Frankrijk-Spanje/Strasbourg/Valencia) een bronzen medaille en werd op het allereerste WK (Tenerife) in 2018 van de Cats knap vierde. Ze plaatste zich ook voor de Olympische Spelen in 2021 in Tokio waar de Cats de kwartfinale bereikten. De ex-Belgische Speelster van het Jaar verliet in 2019 Castors Braine en trok naar het buitenland. In België was ze daarvoor ook bij Kangoeroes Boom en Namur Capitale aan de slag. Haar roots liggen bij Gembo Borgerhout en de Antwerpse is ook een uithangbord van de Topsportschool. Haar vriend Tom Van den Bosch is momenteel hoofd van het departement jongens in de Topsportschool in Wilrijk. Ook haar carrière op clubniveau gaat in het buitenland in stijgende lijn. Van Nantes (Frankrijk) ging het naar Spanje waar ze uitkwam voor IDK Euskotren en Zaragoza. Ze bereikte tweemaal de prestieuze Copa de La Reina. Afgelopen zomer versierde ze dan een toptransfer naar het Italiaanse Venetië. Op haar 28ste is ze dan ook tot volledige ontbolstering gekomen en is Antonia “Anton” Delaere dan ook één van de sleutelspeelsters bij de Belgian Cats. Antonia Delaere was deze week dan ook enorm blij dat Emma Meesseman en Julie Allemand zich in Sydney bij de Belgian Cats voegden. “Met Emma en Julie erbij gaat uiteraard het niveau naar omhoog. Zowel offensief als defensief zijn zij enorm belangrijk voor de Belgian Cats. Voor hen is het uiteraard jammer dat ze met Chicago Sky uitgeschakeld werden in de halve finales van de WNBA play-offs. Voor ons is het evenwel positief dat ze nu al hier zijn. Ze kunnen tevens de twee oefenmatchen tegen Japan (73-77 nederlaag) en Australië (zondag 15u30 Australische tijd) meespelen. Dat scheelt toch een slok op de borrel,” aldus Antonia Delaere. “Kwartfinale eerste ambitie” Na het afhaken na de Olympische Spelen in Tokio van onder meer Ann Wauters, Kim Mestdagh, Jana Raman, Hanne Mestdagh en Marjorie Carpréaux zijn alle dertigers weg bij de Belgian Cats verdwenen. De lichting Vanloo, Meesseman en Delaere moet nu voor de ervaren touch zorgen. “We hebben nu een goeie mix tussen jeugd (o.a. Billie, Becky Massey, Maxuela Lisowa, Ine Joris) en ervaring”, zegt Delaere. “Als atleet ga je altijd voor het hoogst haalbare. Zeker op een WK moet je voor een medaille willen gaan, ook al beseffen we dat er misschien wel tien landen zijn die daarvoor in aanmerking komen. Ik ga zeker niet vertellen dat een medaille een must is. Eerst ons kwalificeren voor de kwartfinales en dan kunnen we de ambities bijstellen,” aldus nog Antonia Delaere. Op het WK in het Australische Sydne openen de Belgian Cats op donderdag 22 september tegen Amerika. Nog in poule A zitten Bosnië Herzegovina, China, Korea en Puerto Rico. Van de twee groepen van zes stoot de top-vier door naar de kwartfinales.