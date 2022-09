Acht bestuurders onder invloed betrapt bij BOB-controles in Lanaken en Maasmechelen

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag BOB-controles gedaan. Zes bestuurders hadden te diep in het glas gekeken, twee waren onder invloed van drugs.

De politie stelde een dispositief op aan de Kiezelweg en de Maaseikersteenweg in Lanaken en op de Koninginnelaan in Maasmechelen. In totaal werden 308 ademtesten afgenomen, waarvan er zeven positief waren. Een van de chauffeurs blies na een kwartier wachttijd wel weer safe. Van de drie afgenomen speekseltests waren er twee positief, en de bestuurders moesten meteen hun rijbewijs afgeven voor 15 dagen. Er werd daarnaast onder meer nog één pv opgesteld voor drugsbezit en een persoon betrapt die geseind stond bij de politie LRH. siol