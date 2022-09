Chrissy Teigen onthult dat haar miskraam eigenlijk “een abortus was om leven te redden”

Model Chrissy Teigen heeft donderdag bekend dat de miskraam die ze twee jaar geleden heeft gehad eigenlijk een abortus was. Teigen en haar echtgenoot John Legend deelden in september 2020 het nieuws dat ze hun zoontje Jack verloren waren.

Tijdens een toespraak heeft Teigen donderdag verteld dat haar miskraam in feite om een abortus ging, en dat ook voor haar een schok was. “Twee jaar geleden, toen ik zwanger was van Jack ons derde kind, moest ik veel moeilijke en hartverscheurende beslissingen nemen. Het werd halverwege heel duidelijk dat hij het niet zou overleven. En ik ook niet zonder medische ingreep”, zei ze.

Het model ging vervolgens dieper in op de “miskraam”. “Laten we het gewoon noemen wat het was: een abortus”, zei de ster. “Eentje om mijn leven te redden voor een baby die absoluut geen kans maakte. En om eerlijk te zijn. Pas een paar maanden geleden werd ik me hier bewust van.”

Roe v. Wade

Teigen gaf toe dat ze pas tot het besef kwam dat het in feite om een abortus ging toen het Hooggerechtshof eerder deze zomer Roe v. Wade ongedaan maakte. Daardoor kan nu elke staat apart beslissen over abortus. Het model zou toen haar man verteld hebben dat ze sympathie had voor diegenen die abortus ondergingen, de omstandigheden waarin ze het moeten meemaken en de emotionele beslissingen die ze moeten maken. Daarover spreken liet haar beseffen dat zij in feite ook een van die mensen was.

“Ik voelde me raar dat ik het tot dan niet zo had opgevat. Ik vertelde de wereld over een miskraam en de hele wereld ging ermee akkoord dat het een miskraam was. Ik raakte gefrustreerd dat ik niet gezegd had wat het echt was. En voelde me dom dat het een jaar duurde voor ik het echt doorhad.”

Enkele weken geleden kondigde Teigen aan opnieuw zwanger te zijn.