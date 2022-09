Dodi Lukebakio en Hertha Berlijn geven in 94ste minuut nog zege weg

Lukebakio ging tegen Mainz op zoek naar zijn derde competitiedoelpunt van het seizoen. Het vizier van de voormalige aanvaller van Anderlecht, en dat van zijn Berlijnse mede-aanvallers stond niet goed afgesteld. Geen van hen vond de weg naar doel. In de plaats nam de Franse middenvelder Lucas Tousart (30.) hun offensieve taak over. Hij zorgde op het halfuur voor het eerste treffer in de wedstrijd. Hertha leek op de weg naar de overwinning, maar in de blessuretijd scoorde Mainz-verdediger Anthony Caci (90.+4) de gelijkmaker.

Lukebakio, die na een uur spelen een gele kaart achter zijn naam kreeg, werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

Hertha Berlijn staat met zes punten op de twaalfde plaats in de Duitse voetbalcompetitie.