Leander Dendoncker verzamelt eerste speelminuten voor winnend Aston Villa

Aston Villa heeft in zijn zevende wedstrijd in de Premier League een tweede thuiszege van het seizoen geboekt. Tegen Southampton werd het 1-0. Leander Dendoncker maakte zijn eerste minuten voor zijn nieuwe club. Hij viel iets na het uur in bij de thuisploeg. Romeo Lavia staat bij Southampton nog aan de zijlijn met een hamstringblessure.

Coach Steven Gerrard begon de wedstrijd tegen Southampton zonder Dendoncker in de verdediging of middenveld, waar hij dit seizoen al in actie kwam bij Wolverhampton. The Villans en The Saints hielden elkaar lang in evenwicht, maar jeugdproduct Jacob Ramsey (41.) verloste de thuisploeg vlak voor rust. Iets na het uur verving Dendoncker de jonge doelpuntenmaker. Aston Villa verdedigde zijn voorsprong met succes en trok zijn tweede overwinning van het seizoen over de streep.

Door de zege klimt Aston Villa op naar de dertiende plaats in het klassement. Southampton staat een plaatsje hoger.