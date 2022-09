“Nog altijd te veel geld naar wie het niet nodig heeft”: economen zijn kritisch voor nieuwe energiemaatregelen

Het is al beter dan de vorige keer, maar in een ideale wereld had de regering haar steunmaatregelen nog meer toegespitst op de mensen die het echt nodig hebben. Dat is in een notendop het eerste oordeel van economen over de beslissingen van de federale regering. “Ze versnippert het beschikbare geld nog altijd heel breed”, zegt arbeidsmarkteconoom Stijn Baert (UGent). “Echt doorpakken durfden ze nog niet.”