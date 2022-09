Man gearresteerd die kist van koningin Elizabeth wilde bereiken

In Westminster Hall in Londen heeft een man vrijdagavond geprobeerd bij de kist van koningin Elizabeth te geraken. Een ooggetuige zegt tegen Sky News dat de man vanuit de rij naar de kist rende, maar snel naar de grond werd gewerkt door de politie. Hij zou zijn opgepakt en vastzitten.

Een woordvoerder van het Britse parlement bevestigt tegenover Sky News dat iemand uit het publiek uit de rij stapte en zich naar de verhoging bewoog waar de kist op ligt. “Die persoon is verwijderd uit de hal en de rij is met minimale verstoring herstart.”

Duizenden mensen staan in de rij in de Britse hoofdstad om afscheid te nemen van de onlangs overleden Elizabeth. De wachttijd is vrijdagavond opgelopen tot zeker 22 uur.