Strijd tegen dure energie werd strijd om middenklasse: vraag wie de steun verdient, leidde tot pittige discussies

Na weken aarzelen komt de federale regering met een nieuw pakket energiemaatregelen over de brug. De brede middenklasse krijgt een premie van 400 euro om de gas- en elektriciteitsfactuur te betalen. Volgens premier De Croo zet de regering daarmee “alle hefbomen in om mensen en bedrijven bij te staan”. Maar de vraag of iedereen die steun verdient, leidde tot pittige discussies achter de schermen.