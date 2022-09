Ongemakkelijk momentje wanneer verslaggevers snelweg vol vibrators zien na ongeval: “Euh... we zoomen even in”

Reporters in Oklahoma - een conservatieve staat in de Bible belt van de VS - hebben het niet altijd even gemakkelijk. Zo ging een verslaggever uit Oklahoma City een kijkje nemen toen een vrachtwagen zijn lading vibrators was verloren op een snelweg. Maar toen de nieuwslezers in de studio vroegen wat er uit de truck was gevallen, volgde een ongemakkelijk momentje omdat hij blijkbaar niet echt durfde zeggen wat er op het asfalt lag. “Euh...”, klonk het aarzelend vanuit de helikopter. “We zoomen even in, misschien kunnen jullie het zien.” Het duurde uiteindelijk nog de hele dag voor de lading seksspeeltjes - er was ook glijmiddel gemorst - was opgeruimd.