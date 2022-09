En toen waren er nog maar twee: Spanje en Frankrijk kampen zondag om Europese titel

De Fransen kwalificeerden zich in 2013 in de Sloveense hoofdstad Ljubljana en onder aanvoering van onder meer een schitterende Tony Parker voor het laatst voor de finale van het EK. In de finale versloeg het toen Litouwen met 80-66. Negen jaar later maakt het opnieuw kans om de gouden medaille binnen te rijven. Daarvoor moet het zondag in de finale wel voorbij wereldkampioen Spanje.

Bij Frankrijk stond met onder meer Rudy Gobert, Moustapha Fall en Evan Fournier heel wat weelde op het parket, maar het was Guerschon Yabusele die zich het meest in de kijker speelde. De 26-jarige Yabusele was met 22 punten de meest productieve Fransman. Frankrijk won de halve finale van een flets Polen dan ook met simpele 95-54 cijfers.

Rudy Gobert won met Frankrijk éénvoudig van Polen — © REUTERS

De tweede halve finale tussen Duitsland en Spanje bracht in een zinderende en met 15.000 toeschouwers gevulde Berlin Arena wel veel spanning en vooral attractief basketbal. Duitsland had via een schitterende Dennis Schröder (30 punten, 8 assists), Frans Wagner (15 punten) en de met driepunters uitpakkende Andreas Bost (15 punten) halfweg een 51-46 bonusje op zak. Ook na drie kwarts bleven de Duitsers lichtjes domineren: 71-65. Een collectief Spanje bleef cool en coach Sergio Scariolo was een perfecte dirigent. Met een verbluffende defense in het slotkwart legde Spanje enerzijds de basis van de remonte en drukte het anderzijds in een beklijvende slotfase door naar winst.

Lorenzo Brown (29 punten, 6 assists) was outstanding en kreeg steun van Willy Hernangomez (16 punten) en Juancho Hernangomez (13 punten). Spanje domineerde ook de rebound (28-33) en met een 20-31 run in het slotschuifje ging het dan ook naar een 91-96 overwinning. Na 2009, 2011 en 2015 kan Spanje zondag voor de vierde keer Europees kampioen worden. Het won ook al twee keer de wereldtitel (2006 en 2019).