Landry Dimata en NEC kunnen vijfde gelijkspel op rij niet afwenden

Landry Dimata en NEC Nijmegen geraakten vrijdagavond op de zevende speeldag van de Eredivisie niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Utrecht. Het is voor de ploeg van de Belgische aanvaller al het vijfde gelijkspel op rij.

Dimata mocht na zijn doelpunt tegen Fortuna Sittard op de vorige speeldag opnieuw de voorhoede van NEC leiden. In vijf wedstrijden startte hij al vier keer in de basis. Tegen Utrecht kon de voormalige spits van Anderlecht en Oostende niet bedanken met een nieuw doelpunt. Dat lukte overigens geen enkele speler op het veld. Na negentig minuten was het nog altijd 0-0.

Met vijf gelijke spelen en een overwinning uit zeven wedstrijden telt NEC acht punten. Daarmee moet het voorlopig genoegen nemen met een plek in de middenmoot.