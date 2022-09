Challenger Pro League: hattrickheld Stassin leidt RSCA Futures voorbij Lierse, Dender behaalt eerste zege

Anderlecht en Lierse bekampten elkaar op het Lisp in de gietende regen. De natte grasmat leverde heel wat glijpartijen op. Stassin (12.) liet zich niet ontmoedigen door de moeilijke omstandigheden en zette paars-wit in het eerste kwartier op voorsprong. Hij vocht zich een weg door de verdediging van Lierse en kon het leer vervolgens in een leeg doel tikken. Thibaut Van Acker (23.) bracht de thuisploeg met een geweldig afstandschot weer langszij. De aanvoerder van Lierse vond in zes wedstrijden al vier keer de weg naar doel. Stassin (27.) herstelde snel de voorsprong van de Brusselaars met zijn tweede van de avond. In de tweede helft vervolledigde hij zijn hattrick vanop de penaltystip. De doelpunten van de 17-jarige spits bleken voldoende voor de overwinning. Topschutter Leonardo Rocha (64.) scoorde de aansluitingstreffer, maar zijn achtste doelpunt van het seizoen luidde geen remonte in.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Door de overwinning klimmen de beloften van Anderlecht op naar de tweede plek in de stand. Met 10 punten telt het twee stuks minder dan Lierse, dat aan de leiding blijf.

In de andere wedstrijd op vrijdagavond behaalde promovendus Dender zijn eerste zege van het seizoen tegen KSK Deinze. Nicolas Rajsel (30.) opende de score in de eerste helft. Michaël Lallemand (77.) zette in de tweede periode de 2-0 eindstand op het bord.

Door de zege telt Dender vier punten in het klassement. Daarmee deelt het laatste plaats met de beloften van Genk, die morgen aan de bak moeten tegen vicekampioen RWD Molenbeek.