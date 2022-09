Het veldritseizoen begint vandaag! Eli Iserbyt meteen op de afspraak op de Poldercross in Kruibeke

Het WK in Wollongong moet nog gereden worden, maar zondag duiken de crossers al voor het eerst het veld in. De Poldercross in Kruibeke is de eerste van acht Exact Crossen.

Het WK in Wollongong moet nog gereden worden, maar zondag duiken de crossers al voor het eerst het veld in. De Poldercross in Kruibeke is de eerste van acht Exact Crossen. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door, twee jaar geleden was Toon Aerts de voorlopig laatste winnaar. Hij zal zichzelf niet opvolgen. Aerts staat nog op non-actief door een dopingkwestie. Dit jaar lijkt het op een strijd tussen Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Laurens Sweeck te zullen uitdraaien. Tenzij één van de outsiders weet te verrassen. Zo staan ook onder meer Michael Vanthourenhout, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch, Jens Adams en Ryan Kamp aan de start.

Bij de vrouwen is het uitkijken naar Sanne Cant die een sterk wegseizoen hoopt door te trekken in het veld. Zij krijgt vooral concurrentie vanuit Nederland van Betsema, Worst, Van Empel, Bakker en Van Alphen. De organisatie pakt trouwens uit met een stunt: de inkom is volledig gratis.

Vorige winnaars: 2020: Toon Aerts (Bel), 2019: Eli Iserbyt (Bel), 2019 (BK): Toon Aerts (Bel), 2017: Mathieu van der Poel (Ned), 2016: Michael Vanthourenhout.

2020: Lucinda Brand (Ned), 2019: Annemarie Worst (Ned), 2019 (BK): Sanne Cant, 2017: Kathy Compton (VS), 2016: Jolien Verschueren (Bel).

Tijdsschema: 12u30: Nieuwelingen eerstejaars, 13u30: Nieuwelingen tweedejaars, 14u45: Junioren Mannen, 16u15: Elite en beloften Vrouwen, 17u30: Elite en beloften Mannen.

Rechtstreeks te volgen: vanaf 16u op VTM, Eurosport Player, GCN en sportwereld.be