Dries Mertens en Galatasaray zetten opmars voort met zege tegen Konyaspor

Dries Mertens heeft vrijdagavond met Galatasaray de koppositie in het klassement van de Turkse voetbalcompetitie veroverd. De ploeg uit de hoofdstad won op de zevende speeldag met 2-1 tegen Konyaspor en is al vijf wedstrijden op rij ongeslagen.

Galatasaray trok de wedstrijd meteen na affluiten naar zich toe dankzij een bliksemsnel doelpunt van Sergio Oliveira (1., ex-Mechelen). Endri Cekici (15.) zette de bezoekers na een kwartier spelen weer op gelijke hoogte. Met een 1-1 gelijkstand trokken beide ploeg de rust in.

De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, maar een late owngoal van Francisco Calvo (82. e.d.) deed Konyaspor de das om. Even later moest het de wedstrijd met z’n tienen afsluiten, na een rode kaart voor doelman Ibrahim Sehic. Mertens begon voor de vierde keer op rij in de basis bij Galatasaray. Na 63 minuten voetballen moest hij plaatsmaken voor Yusuf Demir, die vorig seizoen nog voor Barcelona uitkwam.

In de stand telt Galatasaray nu 16 punten, twee stuks meer dan Konyaspor. Het telt drie punten meer dan Istanboel Basaksehir, dat wel nog twee wedstrijden te goed heeft.