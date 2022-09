Proces Waalse Sanda Dia: tot 10 jaar cel wordt plots teruggebracht tot werkstraf

Axel Leroy hoopte in de nacht van 30 op 31 oktober 2018 met vlag en wimpel als winnaar uit de alcoholrally te komen die deel uitmaakte van zijn doopparcours bij een Luikse hogeschool. Maar 28 biertjes en enkele alcoholische cocktails in een paar uur tijd verorberen, werd de 21-jarige schacht fataal. Hij is in zijn braaksel gestikt. Sterven tijdens zijn schachtendoop, het riep meteen de vergelijking op met het drama van Sanda Dia in hetzelfde jaar.

Thomas, Lydie, Vincent, Amaury en Enzo, de dooppeters en -meter van Axel Leroy, zijn volgens het Luikse parket verantwoordelijk voor zijn dood. Schuldig verzuim werd de twintigers eerst in de schoenen geschoven: zij hebben Axel niet op tijd doen stoppen met drinken. Maar in maart schakelde het openbaar ministerie een versnelling hoger. Een wet uit 1939 schrijft straffen tot 10 jaar cel voor tegen wie iemand heeft aangespoord om substanties tot zich te nemen die geleid hebben tot zijn dood. “En dat is exact wat hier gebeurd is”, aldus het openbaar ministerie.

Toch drukte de parketmagistrate vrijdag tijdens haar strafvordering het gaspedaal niet in. Integendeel zelfs, zij bleek bijzonder mild. Gezien de jeugdige leeftijd van de beklaagden en het feit dat zij alle vijf intussen ofwel een job hebben of hun studies voortzetten, zei de substitute dat zij een werkstraf wel zag zitten “om hun toekomst niet op de helling te zetten”. “Ik hoop echter dat zij hun lesje geleerd hebben, al moet erbij gezegd dat de prijs van dat lesje wel bijzonder hoog ligt. En daar zullen zij de rest van hun dagen mee moeten leren leven.”

Voor de moeder van Axel Leroy was deze mildheid er duidelijk teveel aan. Zij stortte in tranen. En herinnerde eraan dat “de beklaagden enkele dagen na de begrafenis (van haar zoon, red.) opnieuw aan het feesten waren. Alsof er geen vuiltje aan de lucht was.”

De verdediging pleit op 9 december.