En het is alweer van dat: Mario Balotelli daagt na dronken uitstapje (voorlopig) niet meer op bij zijn nieuwe club FC Sion

Het zit er al bovenarms op tussen Mario Balotelli en FC Sion. Het Italiaanse woelwater werd in dronken toestand gefilmd in de straten van Lausanne en kwam sindsdien niet meer opdagen op training bij de Zwitserse ploeg.

Balotelli speelde een relatief goed seizoen in Turkije en verkaste afgelopen zomer voor twee jaar naar FC Sion. Maar verder dan twee anonieme invalbeurten kwam de Italiaanse spits tot nu toe niet. Tot overmaat van ramp werd Balotelli gefilmd toen hij afgelopen zaterdag, na de zege tegen Sankt Gallen (1-2), een nachtclub in dronken toestand verliet.

“We weten allemaal dat Mario nog veel werk heeft”, minimaliseerde voorzitter Christian Constantin de feiten. “Een overwinning mag gevierd worden. Dat hebben wij toen ook gedaan, met een drankje of twee. De jongens hebben het recht om een ​​overwinning te vieren. En Mario werd gefilmd, maar hij was niet de enige die daar aanwezig was. Zijn vriendin en tien spelers waren bij hem, waaronder Sio, Cavaré en Moubandje. Zondag hadden ze een vrije dag en maandag zijn ze opnieuw gaan trainen.”

Alleen… dat was dan toch zonder Balotelli. De Italiaan liet zich sinds het uitje in Lausanne niet meer zien bij FC Sion. Officieel wegens ziekte.

© AFP

