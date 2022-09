Dartsvriend van Dimitri Van den Bergh deelt emotioneel verhaal over dochtertje: “We vreesden voor haar leven”

Opluchting bij de dartsfamilie Rodriguez. Het dochtertje van Rowby-John Rodriguez is weer thuis na een zware periode in het ziekenhuis.

Rowby-John Rodriguez is samen met zijn broer Rusty-Jake al een tijdje een vaste waarde in de dartswereld. De Oostenrijker is de huidige nummer 68 van de wereld en staat al jaren bekend als een groot talent. Hij is ook een goede vriend van Dimitri Van den Bergh, tegen wie hij al van in de jeugdreeksen speelt, en Kim Huybrechts. Op de voorbije World Cup maakte Rodriguez nog furore door het publiek na twee pijlen in de triple 20 op te jutten alvorens 180 te gooien.

Maar eerder deze maand moest Rodriguez zich terugtrekken uit de Hungarian Darts Trophy nadat zijn dochter Alicia vanwege hartproblemen in het ziekenhuis was opgenomen. Het was wachten op nieuws, waarmee de Oostenrijker vrijdag kwam.

“We zijn opgelucht om te zeggen dat onze dochter uit het ziekenhuis is ontslagen”, aldus Rodriguez. “Na stressvolle dagen en weken zijn we weer thuis. Onze dochter heeft een ingreep laten doen waarbij we normaal na drie dagen naar huis mochten. Maar deze keer verergerde haar toestand: acuut hartfalen was de diagnose. Meteen moest Alicia naar de IC worden verplaatst en we vreesden voor haar leven. We hoopten dat de vele medicijnen zouden helpen haar hart kloppende te houden. De volgende dag werd duidelijk dat alleen een operatie het ergste kon voorkomen.”

Alicia Rodriguez kreeg vervolgend een nieuwe hartklep, via een donor. “De dankbaarheid is onbeschrijfelijk”, klinkt het. “Dat andere ouders hun kind moesten laten gaan en pleitten voor orgaandonatie, waardoor anderen met dit cadeau een tweede kans krijgen. We weten dat Alicia geen gezond hart heeft. Ze zal altijd medische ingrepen nodig hebben. Het leven heeft ons geleerd om van elke seconde met haar te genieten, want deze keer hebben we ons goed gerealiseerd hoe dichtbij leven en dood zijn.”