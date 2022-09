De begrafenisondernemer van koning Boudewijn weet wat die van de Britse koningin nu meemaakt: “Tot op mijn eigen sterfbed zal ik eraan blijven terugdenken”

Toen onze koning Boudewijn in 1993 stierf, was het begrafenisondernemer Paul Van Gossum (77) die zich over zijn lichaam ontfermde. Hij vloog nog diezelfde nacht naar Spanje, en tot de staatsbegrafenis een week later deed hij geen oog dicht. Alles moest perfect zijn, tot op de millimeter. “Die dag werd geschiedenis geschreven terwijl de hele wereld op mijn vingers keek. Voor koningin Elizabeth zal dat nu niet anders zijn.”