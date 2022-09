Uitgerekend voor het WK in eigen land laat de Austalische bond Caleb Ewan links liggen: “Het zal pijn doen om te kijken”

De Australische wielerbond liet hem links liggen voor het WK in Wollongong. Lotto-Soudal is wat blij om Caleb Ewan (28) te kunnen inzet om het behoud in de World Tour te forceren. Dat betekent ook in de regen gaan koersen in Koolkamp in plaats van met de elite van het hedendaagse wielrennen naar het WK toewerken in zijn vaderland.

Het moet gezegd. Ewan doet wat hij kan om Lotto-Soudal in de World Tour te houden. Na een matige eerste seizoenshelft, is hij de laatste weken punten bij mekaar aan het graaien. Zondag nog 200 in de GP Fourmies en gisteren dus nog eens 85 in het Kampioenschap van Vlaanderen. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik normaal niet zo gemotiveerd zou zijn voor dit soort wedstrijden”, bekent Ewan. “Als ik een goeie Tour had gereden, dan had ik niet staan trappelen om hier te koersen. Alleen zijn we met een team in een situatie terechtgekomen waarbij elk punt telt. Dat geeft me een doel om voor te trainen en te koersen. Dat maakt het makkelijker om me op te laden.”

Movistar en BikeExchange hebben intussen ook een eindsprint in gezet. Teams zoals Israël - Premier Tech en Cofidis sturen plots hun A-renners naar kleine lokale wedstrijden. Momenteel ziet de situatie ziet er niet heel rooskleurig uit Lotto-Soudal staat 19de in de ranking en dat staat gelijk aan degradatie. Ewan laat zich niet ontmoedigen. “Ook voor mij is het best belangrijk om in die World Tour te blijven. Je wil toch al die mooie en hoog aangeschreven koersen kunnen blijven rijden. We hebben al een paar keer op het punt gestaan om in de top 18 te raken, maar dan was er telkens een ploeg die punten pakte, zoals Movistar in de Vuelta. We moeten blijven werken en wie weet kunnen we nog wel ploegen inhalen die nu nog hoger gerangschikt staan. Als Arnaud (De Lie red.) en ik hier punten blijven pakken en Tim (Wellens red.) en Andreas (Kron red.) in Italië nog kunnen scoren, dan komt het wel goed.”

De olifant in de kamer is natuurlijk het feit dat Ewan straks het WK in eigen land mist. Als hij de selectie had gehaald, stond hij gisteren niet aan de start in Koolskamp. Het is intussen bijna vier weken geleden dat bekendraakte dat de Australische wielerbond Michael Matthews als kopman koos, maar Ewan blijft het er moeilijk mee hebben. “Het is nog altijd ontgoochelend. Ik krijg waarschijnlijk nooit nog een kans om in eigen land een WK te rijden. Het gaat pijn doen om te kijken.”

“Vooral omdat ik het gevoel heb dat het op een spurt met een uitgedund peloton van 40 of 50 renners gaat aankomen en dat zou perfect geweest zijn voor mij. Al zal dat ook van de weersomstandigheden afhangen. Het kan in Wollongong wel eens slecht weer zijn. Ik zie dat veel renners er momenteel met beenwarmers en vestjes trainen.” Ewan heeft niet alleen een idee hoe de koers zal verlopen, hij heeft ook een uitgesproken favoriet en die luistert niet naar de naam Michael Matthews. “Ik denk dat Wout moeilijk te kloppen zal zijn en ik zag dat Pogacar heel goed is, maar zoals ik al zei, het weer zal bepalen hoe de koers verloopt.”