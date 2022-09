Er zat geen kat in de tribunes, maar piepjonge kunstschaatser schrijft geschiedenis met tot nu toe ongeziene sprong op het ijs

Geschiedenis in het kunstschaatsen, en dat tijdens de U.S. International Classic in Lake Placid. De amper 17-jarige Ilia Malinin landde een perfecte quadruple axel, een sprong waarbij er liefst 4,5 keer om de as wordt gedraaid. Nooit eerder lukte een kunstschaatser deze sprong.

En dan te zeggen dat wereldkampioen bij de junioren zijn historische sprong deed voor een grotendeels lege zaal. Eentje die regerend olympisch kampioen Nathan Chen al wel lukte op training, maar nog nooit tijdens een wedstrijd, en die tweevoudig olympisch kampioen Yuzuru Hanyu niet landde op de voorbije Winterspelen.

“Het voelde echt goed”, aldus de Amerikaan na zijn oefening. “Tijdens de trainingen is het vrij makkelijk gebleken om de timing en zo juist te krijgen voor een poging in competitie. Maar dat is toch nog anders omdat je met zenuwen zit en druk waarmee je moet leren omgaan. Dus ik zat in mijn hoofd met de gedachte dat ik gewoon thuis was en kijk! Ik ben hier al sinds maart mee bezig, werkende aan mijn techniek. Hanyu inspireerde mij om het hier te proberen.”

Adam Rippon, die de VS vertegenwoordigde op de Winterspelen van 2018, was door het dolle heen na de quadruple axel van Malinin. “Dit is het gekste dat ik ooit iemand heb zien doen op ijs”, aldus de Amerikaan.