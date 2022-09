Politie klist 26-jarige man die ouders van tienermeisjes opbelt: “Hij dreigde ermee het meisje te verkrachten en zelfs te doden”

Een 26-jarige man die over het hele land naar ouders van tienermeisjes belde en hen de stuipen op het lijf jaagde, zit in de cel dankzij de politie regio Turnhout. De dader sloeg ook toe bij enkele gezinnen in Kasterlee.

Een aantal ouders van tienermeisjes kreeg de voorbije weken en maanden telefoon van een onbekende man. De dader wilde hen de schrik op het lijf jagen door hen te doen geloven dat hij hun dochter vasthield, wilde verkrachten of zelfs wilde doden. Gelukkig kwam het nooit zo ver.

De man belde mensen in het hele land en ook in de politiezone regio Turnhout, onder meer in de gemeente Kasterlee. “We kregen eerder een melding van een verontruste ouder uit Kasterlee dat hij een telefoon gekregen had van een man die zei dat zijn tienerdochter was ontvoerd. Hij dreigde ermee om het meisje te gaan verkrachten en zelfs te doden”, zegt Peter Van Gorp, commissaris bij de politie regio Turnhout. “Dat was gelukkig niet het geval omdat de dochter thuis was.”

De politie ontving daarna nog meer meldingen, vooral uit de gemeente Kasterlee. Via doorgedreven onderzoek hebben inspecteurs van de politie regio Turnhout de verdachte, een 26-jarige man uit Leuven, donderdag in het West-Vlaamse Gistel kunnen oppakken.

De man is vrijdagochtend voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. De onderzoeksrechter heeft de twintiger aangehouden voor feiten van belaging en bedreigingen met bevel of voorwaarde. Op dinsdag 20 september zal de raadkamer in Turnhout beslissen of hij nog langer in de cel moet blijven. (bvdl)