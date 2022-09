Frankrijk bereikt finale EK basket na makkelijke zege tegen Polen

Frankrijk heeft vrijdag op het EK basket in Berlijn een plaats in de finale bemachtigd. In de halve finale won het in een vol stadion met sprekend gemak tegen Polen, dat met 95-54 (rust: 34-18) ten onder ging. De Polen, die in de kwartfinale het Slovenië van NBA-ster Luka Doncic uitschakelden, maken zondag in de troostfinale nog kans op het brons.

De Fransen behaalden in 2013 in de Sloveense hoofdstad Ljubljana voor het laatst de eindronde op een EK. In de finale versloeg het toen Litouwen met 80-66. Negen jaar later maakt het opnieuw kans om de gouden medaille binnen te rijven. Daarvoor moet het zondag in de finale voorbij Duitsland of Spanje. Zij strijden vrijdagavond om het laatste finaleticket.

Bij Frankrijk stond met Rudy Gobert, Moustapha Fall en Evan Fournier heel wat weelde op het parket, maar het was Guerschon Yabusele die zich het meest in de kijker speelde. De 26-jarige aanvaller was met 22 punten de meest productieve Fransman. Aan de overzijde kwamen A.J. Slaughter en Michal Michalak niet verder dan negen punten.