Ontslag Veerle Heeren werd geregeld in onderling overleg met cd&v-voorzitter Sammy Mahdi

Joachim Coens, de voorganger van Mahdi als voorzitter van cd&v, heeft zich niet al te erg gemoeid met de vaccinatiesaga waar Heeren in 2021 bij betrokken was. Mogelijk heeft Madhi - die er alles aan doet om zijn partij scherper te profileren - de druk na het gelekte voorval omtrent de (illegale) lening aan oud-burgemeester Jef Cleeren verhoogd.

Eerder deze week bleek ook al dat Heeren de politieraad geen inzage wilde geven in een rapport van Comité P. Ook daar was sprake van een leugen.

“Wij zijn ontsteld over de informatie die we vandaag hebben verkregen”, laat Heeren weten. “Ik kan, samen met mijn partij, formeel zeggen dat niemand van ons hiervan op de hoogte was. Als burgemeester heb ik echter de plicht om ook de rust in de stad en het stadsbestuur terug te brengen gezien de ontstane polemiek door dit dossier. Dit in het belang van onze inwoners. Daarom heb ik besloten om een stap terug te zetten als burgemeester van Sint-Truiden, in overleg met de lokale partijafdeling van cd&v en nationaal voorzitter Sammy Mahdi.”