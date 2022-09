Jerome d’Ambrosio gaat na succesjaar weg bij Venturi/Maserati

Jerome d’Ambrosio is niet langer teamhoofd van het Formule E-team Venturi. Beide partijen zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan.

Oud-F1-rijder Jerome d’Ambrosio (36) werd in oktober 2020 assistent-teamhoofd van Venturi, het team in de F1 waarvan Susie Wolff, de echtgenote van Mercedesteambaas Toto Wolff, mede-eigenaar was. Later groeide hij door naar de rol van teamhoofd en afgelopen seizoen leidde hij Venturi naar zijn succesvolste jaar. Met Edoardo Mortara en Lucas Di Grassi werd het team vice-kampioen, enkel voorafgegaan door het Mercedes van Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries.

Maar Venturi vervelt nu tot Maserati en Susie Wolff scheidde eerder al van het team. Monaco Sports Group, zoals de renstal nu heet, en d’Ambrosio zetten hun samenwerking stop. De Brusselaar wordt in verband gebracht met Mahindra, het FE-team waarvoor hij zelf nog geracet heeft.

Jerome d’Ambrosio: “Na twee ongelooflijke seizoenen komt er een einde aan mijn avontuur bij het team. Ik kijk vooruit naar nieuwe opportuniteiten en bedank iedereen voor zijn werk en toewijding, die tot ons succesvolste seizoen geleid hebben. Ik bedank ook Susie, Scott en José voor hun vertrouwen in mijn als leider van de organisatie. Het was een voorrecht en ik had me geen betere omgeving kunnen wensen voor mijn reconversie na mijn carrière als rijder.”

D’Ambrosio reed in de F1 twintig races voor Marussia-Virgin en Lotus. In de Formule E won hij drie races voor Dragon en Mahindra. (mc)