Anthony Kumpen zet over drie weken de helm weer op na een schorsing van vier jaar. — © Karel Hemerijckx

Na een dopingschorsing van vier jaar kruipt Anthony Kumpen binnenkort weer achter het stuur van een racewagen. In Zolder maakt hij over drie weken zijn comeback. Maar eerst - en voor het eerst - vertelt hij hoe hij na de 24 Uur van Zolder in 2018 positief getest heeft. “Ik doe het verhaal één keer en dan laat ik de pedalen spreken.”