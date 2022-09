Twee uur vastgehouden aan tak, terwijl zus en moeder worden meegesleurd: Italië getroffen door ergste regenval in 10 jaar

Bij de ergste regenval in tien jaar tijd in Italië zijn al minstens tien doden gevallen. Meerdere mensen, onder wie ook kinderen, zijn nog vermist. De kans is dus groot dat het dodental verder zal oplopen. In drie uur tijd viel er in de regio Ancona, een stad aan de Adriatische kust, evenveel regen als wat er daar normaal in zeven maanden valt.