Colombiaans international Steven Alzate voorgesteld bij Standard: “Ik dacht: waarom niet?”

De 24-jarige Colombiaanse international Steven Alzate (6 caps) is vrijdagnamiddag officieel voorgesteld bij Standard. De middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van het Engelse Brighton and Hove Albion. “Ik vermoed dat de fans en mijn teamgenoten veel van me verwachten omdat ik van de Premier League kom”, vertelde Alzate tijdens de persconferentie.

Alzate leek op weg naar de Engelse tweedeklasser west Bromwich Albion, maar die transfer sprong af. In de plaats tekende hij bij de Rouches. “Dat was even moeilijk om te accepteren”, vertelde hij over de misgelopen transfer. “Ik heb er even moeten over nadenken, maar op een bepaald moment dacht ik: Standard, waarom niet? De Belgische competitie is van een goed, competitief niveau. Ik ben blij om hier te zijn en wil zo veel mogelijk wedstrijden spelen. Standard moet in de top acht eindigen, want het is een historische en een van de grootste clubs in België”.

Alzate omschreef zichzelf als een veelzijdige speler die technisch goed is en op elke positie uit de voeten kan. “Maar het is beter om op een specifieke positie te focussen. Zo zie ik mezelf eerder als nummer zes of acht”, nuanceerde hij.

Momenteel wacht Alzate nog op de validatie van zijn Belgische werkvergunning, waardoor de match op zondag tegen Club Brugge hoogstwaarschijnlijk nog te vroeg komt. Ook de Amerikaanse rechtsachter Marlon Fossey ondervindt nog administratieve vertraging, maar hij zou snel speelgerechtigd zijn.