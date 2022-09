Spits Andy Carroll keert terug naar Reading

De 33-jarige spits was eerder al tussen november vorig jaar en eind januari dit jaar aan de slag bij Reading, waarna hij transfervrij overstapte naar West Brom. Daar liep zijn overeenkomst eind vorig seizoen af. Carroll streek wat later in Brugge neer, maar bij blauw-zwart slaagde hij niet in de fysieke en medische tests.

Carroll werd elf jaar geleden voor meer dan veertig miljoen euro van Newcastle United naar Liverpool getransfereerd, maar kon het bij The Reds nooit helemaal waarmaken. Nadien kwam hij nog uit voor West Ham. In 248 duels in de Premier League vond hij 54 keer de weg naar doel.