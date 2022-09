Matias Skjelmose Jensen wint individuele tijdrit en is de nieuwe leider in de Ronde van Luxemburg

Matias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) heeft vrijdag de voorlaatste etappe van de Ronde van Luxemburg (2.Pro), een individuele tijdrit in en rond Remich, gewonnen. De 21-jarige Deen klokte na 26,1 kilometer af in een tijd van 34:05, goed voor een gemiddelde van 45,946 kilometer per uur. De Fransman Kévin Vauquelin, die bijna te laat kwam voor de start van de tijdrit, werd uiteindelijk tweede op drie seconden. De Deen Morten Hulgaard legde beslag op de derde plaats op dertien seconden. Rune Herregodts (34:32) werd de beste Belg op de achtste plaats. Skjelmose Jensen is meteen ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. De Deen telt drie seconden voorsprong op Vauquelin en 0:14 op de Nederlander Sjoerd Bax. Rune Herregodts is zevende op 27 seconden.

De eerste dertig renners konden het traject afwerken in droge omstandigheden. De Deen Morten Hulgaard, als tiende gestart, zette met 34:18 een scherpe richttijd neer. Davy Clément deed 33 seconden langer over de afstand en thuisrijder Arthur Kluckers positioneerde zich even op de derde plaats met een eindtijd van 35:04. Thibault Guernalec kwam met 34:20 aardig in de buurt van de tot dan toe snelste tijd.

Kévin Vauquelin deed een pak beter. De Fransman deed meteen tien seconden van de prestatie van Hulgaard af. Rune Herregodts, de beste Belg in het algemeen klassement, kwam binnen in 34:32 en stond zo even op een zesde plaats.

Skjelmose Jensen was de beste aan het tussenpunt en trok die prestatie door tot op het einde. De renner van Trek-Segafredo klokte af in een tijd van 34:05. De top 3 van het klassement moest dan nog finishen. Matteo Trentin klaarde klus in 34:46, Sjoerd Bax in 34:30 en de man in het geel, Valentin Madouas, deed 34:44 over de 26,1 kilometer.

Zaterdag valt het doek over de 82e editie van de Ronde van Luxemburg. De renners werken in de slotetappe, met start in Mersch en aankomst in de hoofdstad van het Groothertogdom, 178,4 kilometer af. In die rit zitten nog de beklimmingen van de Côte de Nommern, Côte de Schlindermanderscheid en de Côte de Kautenbach, alvorens het peloton de twee plaatselijke ronden van elk 11,6 kilometer op de Pabeierbierg zal aansnijden.

Uitslag:

1. Mattias Skjelmose Jensen (Den / Trek-Segafredo) de 26,1 km in 34:05 (gem 45,946 km/u)

2. Kévin Vauquelin (Fra) op 0:03

3. Morten Hulgaard (Den) 0:13

4. Thibault Guernalec (Fra) 0:15; 5. Sjoerd Bax (Ned) 0:25; 6. Kevin Geniets (Lux); 7. Jason Osborne (Dui) 0:26; 8. Rune Herregodts 0:27; 9. Jonas Gregaard (Den) 0:37; 10. Valentin Madouas (Fra) 0:39; 11. Matteo Trentin (Ita) 0:41; 12. Joel Suter (Zwi) 0:43; 13. Benjamin Thomas (Fra) 0:45; 14. Clément Davy (Fra) 0:46; 15. Aaron Gate (NZe) 0:50; 16. Clément Berthet (Fra) 0:51; 17. Txomin Juaristi (Spa) 0:55; 18. Arthur Kluckers (Lux) 0:59; 19. Jannik Steimle (Dui) 1:08; 20. Dorian Godon (Fra) 1:11; ?; 24. Tim Declercq 1:36; 28. Julien Vermote 1:45; 48. Sander Armée 2:15; 67. Stijn Steels 2:57; 69. Aaron Verwilst 3:00; 72. Jens Reynders 3:23; 78. Rémy Mertz 3:39; 84. Gil Gelders 4:04; 85. Arne Marit 4:08; 90. Elias Maris 4:33; 91. Julien Desmarets; 100. Ruben Apers 5:26; 102. Stijn Siemons 5:398; 106. Theo Bonnet 6:58

Stand:

1. Mattias Skjelmose Jensen (Den) 13u07:27

2. Kévin Vauquelin (Fra) op 0:03

3. Sjoerd Bax (Ned) 0:14

4. Valentin Madouas (Fra) 0:21; 5. Kevin Geniets (Lux); 6. Jason Osborne (Dui) 0:26; 7. Rune Herregodts 0:27; 8. Matteo Trentin (Ita) 0:31; 9. Jonas Gregaard (Den) 0:37; 10. Benjamin Thomas (Fra) 0:39; 11. Aaron Gate (NZe) 0:40; 12. Joel Suter (Zwi) 0:43; 13. Clément Berthet (Fra) 0:46; 14. Txomin Juaristi (Spa) 0:55; 15. Dorian Godon (Fra) 1:11; 16. Bastien Tronchon (Fra) 1:12; 17. Franck Bonnamour (Fra) 1:27; 18. Geoffroy Bouchard (Fra) 1:29; 19. Tim Declercq 1:36; 20. Rafal Majka (Pol) 1:39; ?; 33. Julien Vermote 2:37; 38. Sander Armée 3:10; 49. Ruben Apers 6:18; 50. Rémy Mertz 6:38; 54. Gil Gelders 8:01; 55. Elias Maris 8:28; 56. Aaron Verwilst 8:50; 58. Arne Marit 9:17; 63. Jens Reynders 9:50; 73. Julien Desmarets 14:53; 78. Stijn Steels 16:14; 98. Stijn Siemons 22:57; 106. Theo Bonnet 36:54

“Ik wil nu eerst genieten van deze zege”

Matias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) behaalde vrijdag in de voorlaatste etappe van de Ronde van Luxemburg, een individuele tijdrit in en rond Remich, zijn eerste profzege. De 21-jarige Deen klokte na 26,1 kilometer af in een tijd van 34:05 (gemiddeld 45,946 kilometer per uur). Hij telt in het klassement een krappe voorsprong van drie seconden op de Fransman Kévin Vauquelin. Het doek over deze Ronde van Luxemburg valt morgen/zaterdag na een pittige etappe tussen Mersch en de hoofdstad van het Groothertogdom.

“Ik kan de ereplaatsen die ik dit jaar behaalde al lang niet meer tellen. Meermaals was ik zo dichtbij die eerste zege maar vandaag is het me dan toch gelukt. Ik geloofde er echt wel in dat ik deze etappe zou kunnen winnen. Dit parcours lag me wel en eigenlijk had ik die tijdrit al voor de start van deze Ronde van Luxemburg met rood aangestipt. Maar je moet het dan ook nog wel afmaken. Ik kan mijn gevoelens na die eerste zege echt niet beschrijven”, meldde Matias Skjelmose Jensen.

“De laatste kilometers langs de Moezelrivier stond de wind op kop. Het kwam erop aan niet te hevig van start te gaan. Ik hield wat kracht over voor de finale. Daarin ging ik vol door. Ik slaagde erin een stevig tempo vast te houden en dat bleek voldoende om het te halen. En ik pak ook de gele leiderstrui. Ik heb echt niet veel voorsprong dus ik verwacht me morgen aan een zeer pittige slotetappe waarin mijn leiderspositie zeker zal bestookt worden. Maar ik wil nu eerst genieten van deze schitterende zege, de zorgen om de gele trui komen later”, besloot Matias Skjelmose Jensen

Het eerste gedeelte van de tijdrit was best heuvelachtig, daarna kon de grote molen rondgedraaid worden. "De laatste kilometers langs de Moezelrivier stond de wind op kop", ging Skjelmose Jensen verder. "Het kwam erop aan niet te hevig van start te gaan. Ik hield wat kracht over voor de finale. Daarin ging ik vol door. Ik slaagde erin een stevig tempo vast te houden en dat bleek voldoende om het te halen. En ik pak ook de gele leiderstrui. Ik heb niet veel voorsprong dus ik verwacht me morgen aan een zeer pittige slotetappe waarin mijn leiderspositie zeker zal bestookt worden. Maar ik wil nu eerst genieten van deze schitterende zege, de zorgen om de gele trui komen later."