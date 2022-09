“Met vacuümmachine bewaar je voedsel tot vijf keer langer”: klopt dat?

“Laat me eerst uitleggen wat het effect van vacuüm trekken precies is”, aldus Devlieghere. “Je haalt alle zuurstof weg, waardoor micro-organismen niet verder groeien. Wat er dan wel nog groeit, zijn traaggroeiende organismen die geen zuurstof nodig hebben. Die hebben ook hun invloed op de houdbaarheid, maar omdat ze veel trager groeien, duurt dat veel langer. Hoelang je de houdbaarheid nu kan verlengen, hangt af van het product, de versheid én de manier waarop je het bewaart. Is vlees of een bereiding super vers, dan zitten er nog maar amper micro-organismen op. Trek je het dan vacuüm, dan kun je het inderdaad zo’n vier à vijf keer langer bewaren. Als je het tenminste ook koelt op twee, maximaal vier graden. Dan kun je verse spaghettisaus die je op vrijdag vacuüm trekt, volgende week vrijdag nog perfect opeten. Bewaar je het maar op zeven graden, dan zal dat al niet meer lukken.”

Wat niet mag

“Iets redden wat dringend op moet door het vacuüm te trekken, lukt niet. Daar zitten al te veel micro-organismen op. De houdbaarheid verlengen, lukt dan nog amper, je eet dat beter direct op. Het type product is ook belangrijk. Niet alles mag vacuüm getrokken worden. Met vers fruit en verse groenten kan het niet. Reden daarvoor is dat die nog ademen. Haal je de zuurstof weg, dan beginnen die te fermenteren en krijg je geur- en smaakafwijkingen. Kook je de groenten eerst, dan kan het natuurlijk wel.”

“Vacuüm trekken kan ook de houdbaarheid van diepgevroren producten verlengen. In de diepvries gaat er zeer veel kapot door zuurstof, omdat het begint te oxideren. Steek je een stukje vlees in een diepvrieszakje, dan blijft het beduidend minder lang goed in de diepvries dan wanneer het vacuüm is verpakt.”