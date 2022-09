88-jarige voetgangster overleden na aanrijding met auto vlak aan de grens met Paal

Op de Beringenbaan in Schaffen (Diest), vlakbij de grens met Paal (Beringen), is vrijdagnamiddag een 88-jarige voetgangster aangereden door een auto. Voor de vrouw kwam alle hulp te laat.

Het ongeval gebeurde op de Beringenbaan, een gevaarlijke steenweg met weinig bebouwing, op slechts een paar honderd meter van de grens met Paal. De 88-jarige vrouw wandelde te voet langs de weg, in de richting van Schaffen. “Een auto die in de richting van Paal reed, week plotseling af van de rijbaan en raakte de vrouw”, zegt woordvoerder Sarah Callewaert van het parket Leuven. Voor de tachtiger kwam alle hulp te laat. “Ze is ter plekke overleden.”

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “De bestuurder reed niet met een overdreven snelheid en had geen alcohol of drugs genomen. Er zijn ook geen technische problemen vastgesteld waardoor de auto afweek van de rijbaan”, zegt Callewaert. “Het rijbewijs van de chauffeur is na het ongeval meteen ingetrokken voor 15 dagen.”

De Beringenbaan werd door het ongeval afgesloten in de richting van Diest. Verkeer dat in de richting van Paal rijdt, kan wel nog passeren. zb/siol