Niki Terpstra neemt afscheid als renner in Zesdaagse van Rotterdam: “Het gaat bijzonder worden”

Niki Terpstra zet in december met de Zesdaagse van Rotterdam een punt achter zijn wielercarrière. De 38-jarige Nederlander kondigde dinsdag aan na dit seizoen te zullen stoppen. In Ahoy, waar hij al vier keer zegevierde, neemt de oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix definitief afscheid.

“Het gaat sowieso een heel bijzondere zesdaagse worden”, laat Terpstra vrijdag optekenen. “Natuurlijk is het een afscheidskoers, maar ik start wel met de ambitie om te winnen. Ik was al vier keer de beste in Rotterdam en wil daar graag nog een zege aan toevoegen.”

Wie Terpstra’s ploegmaat wordt en hoe het deelnemersveld er zal uitzien, is nog niet bepaald. “De zoektocht naar een goede partner verloopt gestaag. Wij weten zeker dat we hem kunnen koppelen aan een topcoureur waarmee hij kan meedoen voor een vijfde zege in Rotterdam Ahoy”, aldus wedstrijddirecteur Michael Zijlaard.

De 39e Zesdaagse van Rotterdam vindt plaats van 6 tot 11 december.