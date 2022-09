Ondanks kritiek van CD&V en Open Vld: Vlaamse regering komt pas volgende week met extra maatregelen

Maandag 26 september opent Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) het politieke jaar in het Vlaams Parlement. Die zogenaamde Septemberverklaring was voor Jambon meteen ook de deadline om met extra energiemaatregelen te komen. Dat blijkt ook zo, ondanks kritiek van coalitiepartners CD&V en Open Vld de voorbije weken, omdat zij al sneller wilden gaan. Dat heeft de voltallige regering vrijdag op de ministerraad beslist.

Op die ministerraad heeft Jambon het startschot gegeven voor onderhandelingen om tot die energiemaatregelen te komen, met de bedoeling om eind volgende week op de volgende ministerraad te landen - dan is er nog een weekend de tijd om het finale pakket in de Septemberverklaring te presenteren. Elke minister heeft daarom een overzicht gegeven van de voorstellen die hij of zij heeft. Ook heeft de minister van Begroting, Matthias Diependaele (N-VA), er een overzicht gegeven van de voorlopige cijfers voor de begroting van 2023, dat uitgaat van een begrotingstekort van 450 miljoen.

De bedoeling is nu om in de eerste plaats de voorstellen van de verschillende ministers te bundelen volgens thema. Zo komt er een pakket maatregelen om het inkomen van de gezinnen te ondersteunen, met onder meer het voorstel om zowel het kindergeld als de jobbonus te verhogen. Ook voor de huurders zou daarin een regeling komen. Een ander thema is de steun aan de bedrijven, waarbij de Vlaamse regering de meest energie-intensieve bedrijven extra wil ondersteunen. Rond isolatie en renovatie zouden er ook voorstellen zijn, al is binnen de Vlaamse regering te horen dat er op dat vlak recent al veel extra maatregelen zijn genomen.

Vanaf maandag gaan de kabinetten hiermee aan de slag. In de finale onderhandeling tussen de ministers op het einde van de week zal dan de hamvraag zijn in hoeverre de begrotingsdiscipline gelost kan worden. Op dit moment staat N-VA daarbij op de rem, om het tekort niet verder te laten oplopen. De andere partijen zijn geneigd om daar geen prioriteit van te maken, gezien de crisissituatie.