Beste vrienden Christ-Offert Nsana Matundu (l.) en Ilias El Kostit in het campagnefilmpje van Rode Kruis-Vlaanderen. — © rr

Hasselt

Er is een groot tekort in ons land aan stamceldonoren met Turkse, Noord- of Centraal-Afrikaanse roots. Daardoor vinden patiënten met deze achtergrond veel moeilijker een juiste donor die hun leven kan redden. Rode Kruis-Vlaanderen wil op 17 september, tijdens de Wereld Stamceldonordag, dit probleem belichten.