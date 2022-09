Samana Holheide gaat een kijkje nemen in alpacaboerderij in Kaulille

Op donderdag 15 september heeft Samana Holheide met de liftbus een bezoek gebracht aan de alpaca-boerderij in Kaulille. Daar werden ze verwelkomd met een kop koffie. Vol enthousiasme vertelde eigenaar John hoe hij met het kweken van alpaca's is begonnen. Hij heeft alles geleerd op stage in Australië. Zo is hij de eerste professionele alpaca-kweker geworden in de Benelux. In een film kregen de bezoekers allerlei weetjes over deze dieren. Het bedrijf maakt ook alpaca-wol. Deze is veel fijner dan schapenwol en dus ook duurder. Daarna mochten de bezoekers een kijkje nemen in de stal waar de helft van de dieren stonden, mannetjes en vrouwtjes netjes gescheiden door het middenpad. Met veel passie legde John uit hoe je met het kweken ook telkens het ras probeert te verbeteren.Ondanks de motregen zijn de bezoekers nog naar de weide gewandeld. Ze hoorden dat de gecastreerde dieren vooral gebruikt worden voor de wandelingen met kinderen en andere bezoekers omdat deze heel gemakkelijk in omgang zijn. Rond vier uur waren ze terug aan de parochiezaal waar ze konden genieten van een lekkere koude schotel, klaargemaakt door de vrijwilligers Mandy, Anny en Mia.