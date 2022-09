Korting van 400 euro op gas- en elektriciteitsfactuur: kernkabinet akkoord over energiepakket

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn regering hebben de hele dag vergaderd over een nieuw energiepakket. En de ministers zijn eruit geraakt. Zoals verwacht komt er een basispakket gas en elektriciteit voor de middenklasse. Voor de maanden november en december zou je 5.000 kWh gas en 1.500 kWh elektriciteit aan verlaagd tarief kunnen krijgen. Dat levert elke maand een korting van respectievelijk 135 en 61 euro op. Samengeteld is dat dus 392 euro korting.

Er zit wel een ferme adder onder het gras. Wie nu al gebruikmaakt van het sociaal energietarief valt uit de boot. De redenering is dat zij al voldoende ondersteund worden. Maar ook wie een vrij hoog loon heeft, ziet de korting aan zich voorbijgaan. De grens trekt de federale regering op een netto belastbaar inkomen van 62.000 per jaar voor een alleenstaande en 125.000 euro voor een koppel zonder personen ten laste. Omgerekend is dat een maandloon van zo’n 3.000 euro netto per persoon, is de schatting binnen de regering.

Bovendien geldt de korting énkel voor wie op dit moment een variabel contract heeft of een vast contract heeft afgesloten na 1 oktober 2021.

Ook aan de mensen die nog verwarmen op stookolie is gedacht. Vooral in Wallonië is dat nog steeds een significant deel van de bevolking. De stookoliecheque wordt verhoogd van 225 euro naar 300 euro en wordt verlengd tot eind maart 2023.

Persconferentie

Om 17.30 uur wordt tijdens een persconferentie meer tekst en uitleg gegeven over de beslissingen van de federale regering over extra energiesteun.