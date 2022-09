Deze wedstrijden mag u dit weekend niet missen: de terugkeer van het beest en het dansje dat Vinicius problemen kan opleveren

Zaterdag 13u30: Wolverhampton-Manchester City

© REUTERS

Speelt hij of speelt hij niet? En dan gaat over de 33-jarige Diego Costa, die transfervrij opgevist werd door Wolverhampton. Het Spaans-Braziliaanse woelwater alias “het beest” zat sinds januari zonder club en dus is de vraag hoe het met zijn fitheid gesteld is. In eerste instantie kreeg Costa geen werkvergunning, maar na een beroepsprocedure van de Wolves is hij dit weekend speelgerechtigd. Costa voetbalde tussen 2014 en 2017 bij Chelsea en deed zich opmerken met zijn fysieke stijl.

Mocht Costa de hele wedstrijd op de bank blijven, dan is er nog genoeg om naar uit te kijken. Manchester City mag dan wel een puntje minder tellen dan leider Arsenal, het scoorde in zes Premier League-duels al 20 keer. Erling Haaland maakte dit seizoen in 9 officiële duels voor City al 13 goals.

Zaterdag 15u30: Dortmund-Schalke: das Revierduell

© ISOPIX

Dortmund tegen Schalke, dat is de zogenaamde Revierderby (met een “e”), het fel beladen duel tussen de twee Bundesliga-clubs uit het Ruhr-gebied. Het is van 27 april 2019 geleden dat de derby nog eens in een uitverkocht Signal Iduna Park werd gespeeld voor ruim 80.000 toeschouwers. Schalke zat vorig seizoen in de tweede Bundesliga en door corona werden drie derby’s voor geen of nauwelijks volk gespeeld. Die bewuste 27ste april was de laatste keer dat Schalke de Revierderby won (2-4). Dortmund -dat afgelopen week een prima partij speelde op Man City- is torenhoog favoriet. Schalke zal flink wat agressiviteit tegen het dominante spel van Dortmund proberen te zetten, dus het derbysfeertje is verzekerd. Thomas Meunier is bij Dortmund titularis en Thorgan Hazard is opnieuw fit na een verrekking in het bovenbeen.

Zondag 15u: Monza-Juventus

© ISOPIX

Juventus verkeert in crisis en is dat niet gewoon. De Oude dame won dit seizoen nog maar twee van haar acht duels en de laatste zege dateert al van 31 augustus tegen Spezia. Door de nederlaag tegen Benfica (1-2) afgelopen week telt Juvé in de Champions League nul op zes. Op Twitter was de hashtag #AllegriOut trending, maar daar is momenteel (nog) geen sprake van. Massimiliano Allegri wordt beschermd door zijn contract tot 2025 met een jaarsalaris van 9 miljoen euro, wat een ontslag een erg dure aangelegenheid zou maken. Er wordt gesuggereerd dat zijn assistenten de dupe zouden worden als het tijd niet keert. Tegen rode lantaarn Monza moet Juventus een overtuigende zege boeken, nog steeds zonder de geblesseerden Pogba, Szczęsny en Chiesa.

Zondag 21u: Atletico Madrid-Real Madrid

© ISOPIX

De Madrileense derby deed al flink wat stof opwaaien. Koke, aanvoerder van Atletico, zei dat Vinicius Junior in het Wanda Metropolitano “problemen” mag verwachten als hij een doelpunt zou vieren met een dansje, zoals hij pleegt te doen. De kwestie werd ook Real Madrid-coach Carlo Ancelotti voorgeschoteld. “Hij is een Braziliaan en hij danst goed”, zei die laconiek. “Ik denk niet dat het iemand stoort.”In Parijs sprong Neymar, ook een Braziliaan met soepele heupen, in de bres voor zijn landgenoot. Neymar kreeg zelf een gele kaart voor de viering van zijn doelpunt tegen Maccabi Haifa in de Champions League en liet op Instagram weten: “Dribbel, dans en wees jezelf. Ik ben blij met hoe je bent. Kop op jongen en bij onze volgende goal dansen we gewoon weer.”Vinicius antwoordde met “altijd” en een foto waarop Neymar en hij aan het dansen waren in het shirt van de Braziliaanse nationale ploeg.

Atletico telt vijf punten achterstand op leider Real Madrid. Eden Hazard wordt bij Real Madrid niet aan de aftrap verwacht, Thibaut Courtois uiteraard wel. Bij Atletico is nieuwkomer Axel Witsel in goede doen.

Zondag 20u45: AC Milan-Napoli

© ISOPIX

Alexis Saelemaekers scoorde tegen Dinamo Zagreb zijn tweede opeenvolgende Champions League-doelpunt en krijgt volgens La Gazzetta dello Sport een belangrijke rol tegen Napoli. Rafael Leao is immers geschorst en Saelemaekers zou van flank veranderen en diens plek innemen op links. Ook Charles De Ketelaere wordt opnieuw in de ploeg verwacht, centraal in de plaats van Brahim Diaz. Junior Messias zou Saelemaekers’ plaats op rechts overnemen. Napoli en Milan tellen na zes speeldagen beiden veertien punten, Napoli staat op kop in de Serie A door een beter doelsaldo.