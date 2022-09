FANC geeft helemaal geen fiat voor “bevriezen” afbraakwerken Doel 3: “Mogelijke verlenging is geen goed bestuur”

Het FANC is helemaal niet gewonnen voor het “bevriezen” van de afbraakwerken van Doel 3. In de nota waarover de federale kern zich buigt, haalt de nucleaire waakhond een hele waslijst aan bezwaren aan en zegt het eigenlijk dat er bij gebrek aan gegevens niets te zeggen valt over mogelijke risico’s. “Een mogelijke en zeer laattijdige beslissing om toch tot een levensduurverlenging over te gaan, is geen blijk van goed bestuur”, geeft directeur-generaal Frank Hardeman de regering mee.

Het was “niet uitgesloten” om de voorbereidende werken in Doel 3 op een veilige manier uit te stellen, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Mits er voldoende zekerheid is over de veiligheid”, voegde ze er nog aan toe.

Dat is toch wel een heel selectieve lezing van het document dat het FANC haar bezorgde. De instantie die moet instaan voor de nucleaire veiligheid, spreekt zich eigenlijk gewoon niet uit of het zomaar kan om de ontmantelingswerken voor Doel 3 uit te stellen. Zo’n bevriezing is volgens het FANC enkel zinvol als er een “redelijke kans op een mogelijke heropstart” is, staat te lezen in de nota die Verlinden binnenkreeg.

Vervolgens haalt directeur-generaal Frank Hardeman een hele waslijst aan waarom dat verre van zeker is. Het is niet voorbereid, er is geen kernbrandstof, er is onzekerheid of belangrijke onderdelen nog lang mee kunnen. “Onzeker of het überhaupt kan, en we spreken over een termijn van vele jaren.”

Het FANC wijst erop dat het vooral lastig kan worden omdat het organisatorisch moeilijk zal worden zonder andere projecten in gevaar te brengen. Het FANC “kan niet garanderen dat een laattijdig en onvoorbereid scenario géén risico inhoudt voor de nucleaire veiligheid”. Het kan er zich dus gewoon niet over uitspreken. Maar het orgaan geeft wel nog mee dat “een mogelijke en zeer laattijdige beslissing om eventueel tot een levensduurverlenging over te gaan van deze centrale, geen blijk is van goed bestuur”.

Immense studies

Bij Engie, de uitbater van de kerncentrales in ons land, wachten ze nog altijd op het document en gaan ze ervan uit dat hun timing gewoon overeind blijft. “We blijven beschikbaar voor vragen van de overheid en zullen niet nalaten om alle implicaties van zo’n beslissing toe te lichten.”

De reactor stilleggen en na een paar jaar weer opstarten, lijkt Engie alleszins geen goed idee. “Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Het zou immense studies en investeringen vergen.”

Verlinden zelf ziet geen graten in haar communicatie. Ze wijst erop dat een beslissing enkel over de veiligheid enkel kan op basis van gegevens die Engie aanreikt. Gegevens die er nu nog niet zijn. “Een beslissing over de wenselijkheid van een langetermijnsverlenging valt niet binnen de bevoegdheid van het FANC”, zegt ze. “Dit is een beslissing die aan de regering toekomt. Terwijl we debatten voeren over het belang van onze energie-onafhankelijkheid, zou het van slecht bestuur getuigen om nu onherroepelijke handelingen te laten gebeuren, indien je ze veilig zou kunnen uitstellen.”

Maar dat laatste, dat kan op dit moment niemand zeggen.