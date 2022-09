Het grote darts-interview met Quinten Hermans: “Van stilzitten word ik onrustig”

In onze reeks ‘het dartsinterview’ laten we een sporter elf pijltjes naar het blok werpen waarbij elk cijfer een vraag oplevert. Ook houden we het klassement bij van de beste darter. In de aanloop naar het WK wielrennen is het de beurt aan de enige Limburger bij de elite. En reken maar dat Quinten Hermans (27) klaar is voor zijn vuurdoop. “De voorbije weken ben ik vaak als een wrak opgestaan”, wijst de renner van Intermarché - Wanty-Gobert naar de zware voorbereiding op zijn eerste WK.